Engeli öğretmenlik hayalini gerçekleştirmeye engel olmadı

Giresun'un Piraziz ilçesinde yaşayan öğretmen Gökhan Özcan, ilkokul yıllarından itibaren düşlediği mesleğine yaklaşık bir yıl önce atanarak Bulancak'ta Şehit Naci Akçay Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda görevini sürdürüyor. Görsel sanatlar öğretmeni olarak görev yaptığı okulda azmiyle özel öğrencilerine örnek olan Özcan, öğrencileriyle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özcan, “Her şeyden önce bir öğretmen olarak görev yapıyor olmaktan çok mutluyum. Özel öğrencilerimize örnek olmak, onlara bir şeyler öğreterek hayata hazırlıyor olmak benim için tarifi imkansız bir mutluluktur. Engelli bir görsel sanatlar öğretmeni olarak öğrencilerin arasındayım ve bunun onlarda da farkındalık oluşturduğunu düşünüyorum. Yarın bu öğrencilerimiz büyüdükleri zaman, bir engelli öğretmenlerinin olduğunu ve engelli öğretmenin de olabildiğini, kendilerinin de isterse bazı şeyleri başarabileceklerine inançları artacaktır. Bu anlamda da onlara çok katkı verdiğimi düşünüyorum. İyi ki de öğretmen oldum" dedi.

Yeteneğini ailesi keşfetti, öğretmenleri yönlendirdi

Resim sanatına yeteneğinin ilkokul yıllarında ailesi tarafından fark edildiğini anlatan Özcan, “Annemin anlattığına göre henüz ilkokul yıllarındaydı evin önünde tır park halindeymiş çizmişim. Daha sonraki yıllarda 10 yaşlarındayken hastalığım dolayısıyla İstanbul'a tedaviye gidip gelirken gördüğüm şehirler üzerinde şehir planlamaları yapmaya başladım. Benim ajandaya çizdiğim bu resimleri annem alıp okulda öğretmenlerime getiriyor. Bunun üzerine benim resim yeteneğim keşfediliyor. Bu yönde öğretmenlerimin yönlendirmesiyle Güzel Sanatlar Lisesi'ni tamamladım ve ardından da Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni bitirdim. Evin önünde duran tırın resmini çizerek başladığımız meslek serüvenimiz bugün buralara kadar geldi” şeklinde konuştu.

"Umudumu kaybetmedim, hayallerimden vazgeçmedim”

Küçük yaşlardan itibaren kas erimesi hastalığıyla mücadele etmeye başladığını anlatan Özcan, "İlkokul yıllarımdan itibaren fark edilen kas hastalığım beni zamanla koşma, yürüme gibi özgürlüğümden alıkoymaya başladı ve ardından tedavi süreçlerim başladı. Ancak ailemin ve öğretmenlerimin desteğiyle hayattan kopmadım, hayallerimden vazgeçmedim. Hiçbir zaman umutsuz olmadım. Ailem eğitim konusunda hiçbir zaman engel olmadılar. Hep destek oldular. Benim gibi engelli çocukları olan ailelere şunu söylemek isterim, ben başardıysam onların çocukları da başarabilir. Yeter ki aileleri destek olsun. Ben hiçbir zaman hayallerimden vazgeçmedim ve umudumu kaybetmedim” diye konuştu.

Okul Müdürü İnci Akçay Bozkurt ise, “Gökhan öğretmenimiz çocuklarımız için başarılı bir rol model oluyor. Öğrencilerimiz Gökhan öğretmenimiz gibi başarabileceklerini düşünebiliyorlar. Velilerimiz için de ayrı bir başarı örneği oluyor. Bizim göremediğim noktaları hocamız görüp, fark edip bizi yönlendirebiliyor. Bu anlamda bizim için Gökhan öğretmenimizin okulumuzda olmasını bir şans olarak değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Ahmet Bilge



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