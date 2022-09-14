Engelleri aşan gezi

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, engelli vatandaşları gruplar halinde kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdiriyor. Taşhan Sosyal Tesislerinde öğle yemeğinin ardından başlayan tur kapsamında engelliler, Ladik ilçesinin Ambarköy Açık Hava Müzesi ile Ladik Gölü'nü gezdiler.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen “Bu Kampta Hayat Var Projesi” kapsamında yaz ayı boyunca düzenlenen gezilerde; Mavi Işıklar Engelliler Eğitim Dinlenme ve Rehabilitasyon Kampı Merkezi'nden hizmet alan tüm engel gruplarından 600 kişi istifade etti.

Sosyalleşme imkanı buldular

Gruplar halinde düzenlenen gezilere katılan vatandaşlar, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e teşekkür etti. Başkan Demir, “Engellilerimize yönelik Samsunumuzun doğa, tarihi, turistik alanlar, sosyal alanlar ve müzeler gibi birçok yere gezi organize edildi. Sosyalleşme imkanı bulan engellilerimizin yüzlerindeki mutluluk bizleri de mutlu etti. Ücretsiz yaz kampı hizmetimiz kapsamında 17 ilçeden gelen engelli vatandaşlarımıza yönelik yaz ayı boyunca açık hava müzeleri, Kuş Cenneti, gemi gezileri, müze ziyaretleri gibi birçok alanda etkinlik düzenlendi. Evlerinden çıkma fırsatı bulamayan, Samsunumuzun tarihi ve doğal güzelliklerini görmeyen hatta daha önce Samsun'un şehir merkezine gelmeyen engelli vatandaşlarımız gezilerimiz ile kaliteli zaman geçirme fırsatı buldu. Gezimize katılan tüm engellilerimize teşekkür ediyor, sağlıklı ve huzurlu günler diliyoruz” dedi.