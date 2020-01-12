Engelli aileyi ölüm ayırdı

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Dağkuyucak köyünde akşam sobaya kömür atarak uykuya dalan bedensel ve zihinsel engelli Emine Akın (78) ve kızları Remziye Akın (54), Zeliha Akın (51) ile Remziye Akın'ın oğlu Ahmet İlhan (32), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Köy muhtarı Hulisi Bilgiç, engelli aileye aldığı ilaçları köyde bir çocuğa vererek gönderdi. İkametin kapısını defalarca çalan çocuk, kapının açılmaması üzerine pencereden içeriye baktı. Bedensel ve zihinsel engelli aile fertlerinin uyuduklarını gören çocuk, durumu komşularına haber verdi. Kapıyı zorlayarak içeriye giren komşuları, 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emine Akın ve kızı Remziye Akın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Zeliha Akın (51) ile Remziye Akın'ın oğlu Ahmet İlhan (32) ise, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ahmet İlhan ve Zeliha Akın'ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan inlemelerin ardından bedensel ve zihinsel engelli anne ve kızının cenazeleri, cenaze aracı ile otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir