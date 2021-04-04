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Engelli asansörüne zarar veren iki genç kamerada

Engelli asansörüne zarar veren iki genç kamerada
Engelli asansörüne zarar veren iki genç kamerada

Kırıkkale'de kimliği belirsiz iki genç, engelliler ve yaşlılar için yapılan asansöre zarar verdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Engelli asansörüne zarar veren iki genç kamerada - Tıkla İzle

Kırıkkale'de merkez Bahçelievler Mahallesi'nde belediye tarafından yaptırılan, engelliler ve yaşlıların kullandığı asansöre iki genç zarar vererek, kullanılamaz hale getirdi. Altgeçitteki asansöre kimliği belirsiz iki gencin, asansörün kollarını çekip bıraktığı ve üzerine çıkarak zıpladığı anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kırıkkale Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Onlar zarar verdikçe biz yeniden yaparak bu asansörü hizmete alıyoruz. Zarar veren kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağız, lütfen sizler de asansöre zarar veren kişileri gördüğünüz zaman kolluk görevlilerine bildirim yapınız" ifadesi kullanıldı.

Hasan Ay
 

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