Engelli çocuğunu evde bırakan anne dağda olan çocuğu için evlat nöbetini sürdürüyor

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP il başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. Bin 164 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 38 aile, çocuklarına kavuştu. Oğlu Mahmut Uslu için HDP il binası önünde bir senedir oturma eyleminde bulunan anne Bedriye Uslu, çocuğunun HDP aracılığıyla PKK tarafından dağa kaçırıldığını ileri sürdü.
Muhammet Hüseyin İçli
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