Engelli çocukları taşıyan servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kartal Topselvi Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, engelli çocuk ve gençleri taşıyan servis minibüsü iddiaya göre yolda dönmek üzere manevra yapan bir otomobile duramayarak çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak yola devrildi. Servis minibüsü ile otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayı şans eseri yara almadan atlatan diğer engelli çocuklar ise başka bir servis aracına taşındı. Takla atan otomobil ile servis minibüsü çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Halit Arslan

