İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Engelli çocukları taşıyan servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Engelli çocukları taşıyan servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Engelli çocukları taşıyan servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kartal’da engelli çocukları taşıyan servis minibüsü, yolda dönmek üzere olan bir otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle otomobil takla atarken, kazada 5 kişi yaralandı. Yaralanan çocuklar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kartal Topselvi Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, engelli çocuk ve gençleri taşıyan servis minibüsü iddiaya göre yolda dönmek üzere manevra yapan bir otomobile duramayarak çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak yola devrildi. Servis minibüsü ile otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayı şans eseri yara almadan atlatan diğer engelli çocuklar ise başka bir servis aracına taşındı. Takla atan otomobil ile servis minibüsü çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Halit Arslan
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.