Engelli çocukların ve yetişkinlerin insan hakları çalıştayı yapıldı

Engelliler Konfederasyonu tarafından düzenlenen ‘Engelli Çocukların ve Yetişkinlerin İnsan Hakları; BM Engelli Hakları Sözleşmesi Diyaloğu Çalıştayı', 13-14 Aralık 2018 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirildi. Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Avrupa Engelliler Forumu (EDF) ve Uluslararası Çocuk Merkezi'nin (ICC) birlikte yürüttüğü 'Batı Balkanlar ve Türkiye'de Çocukların Şiddetten Korunması ve Engelli Çocukların Toplumsal Yaşama Katılımının Desteklenmesi' programı kapsamında düzenlenen çalıştaya yurt içi ve yurt dışından uzmanlar; dernek, vakıf, spor kulübü vb. engelli örgütleri ve akademisyenlerin yanı sıra, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcileri katıldı.

İçli: "Ele aldığımız konular arasında engellilerin siyasal ve kamusal hayata katılımı ve karar alma süreçleri var"

Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli, çalıştayda yaptığı açıklamada, uzun zamandır Avrupa Engelliler Forumu ile çeşitli organizasyonlar yürüttüklerini belirterek, "Geçen Ekim ayında BM Engelli Hakları Sözleşmesi'nin tarihçesini, aşamalarını, önemini ve sözleşmenin temel ilkelerini konuşmuştuk. Bu toplantımızın konusu da engelli çocuk ve yetişkinlerin insan hakları. Bir önceki toplantıdan farkı ise sözleşmenin içerisine girecek olmamız. Yani önemli gördüğümüz bazı maddeleri öne çıkartacağız. Ele aldığımız konular arasında engellilerin siyasal ve kamusal hayata katılımı ve karar alma süreçleri var. Ayrıca bağımsız yaşam hakkı üzerinde de duruyoruz. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nin temel prensipleri, gölge raporlama teknikleri, Evrensel Periyodik İnceleme süreci ve diğer uluslararası bağlayıcı mekanizmalar hakkında ayrıntılı çalışılıyor. Avrupa Engelliler Forumu (EDF) temsilcisi aramızda. EDF, Avrupa'da 80 milyon engelliyi temsilen eden, engelliler ve aileleri tarafından yürütülen bağımsız bir sivil toplum örgütü. EDF'nin Türkiye'de yakın işbirliği içinde çalıştığı yerlerden biri de Engelliler Konfederasyonu. Konfederasyon olarak, Türkiye'de engelli örgütlerinin uluslararası insan hakları mekanizmalarını aktif kullanmasını ve savunuculuk becerilerini geliştirmesini hedefliyoruz. Temsilcisi burada bir diğer önemli kuruluş Uluslararası Engelliler Birliği(IDA) ise, Engelli Hakları Sözleşmesi'nin ortaya çıkması sürecinde etkin bir rol oynayan, engelli sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu küresel, bölgesel ve ulusal bir ağ. IDA, geçtiğimiz yaz Engelliler Konfederasyonu'nun Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Komitesi'ne yazdığı STK Gölge Raporu'na da teknik destek vermişti.” dedi.

"Engellilerin sıkıntılarına çözüm bekliyoruz"

Engellilerin benzer birçok konuda sıkıntıları olduğunu vurgulayan İçli, yetkililerin en kısa zamanda taleplerine cevap vermesini ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını istedi.

İçli şunları söyledi: "Halen engellilerin herkesle eşit fırsatlara, haklara ve olanaklara sahip olma, bağımsız ve kendi kendine yeterli birey olma, erişilebilir bir ülkede ve kentte yaşama, ayrımcılığa tabi olmama ve tüm karar alma süreçlerine etkin bir biçimde katılma talepleri karşılık bulmuş değil. Engellilere karşı ön yargılar, ayrımcı tutum ve davranışlar bütün acımasızlığı ile devam ediyor. Engelliler ısrarla karar alma süreçlerinin dışında tutuluyor. Eğitimden istihdama, siyasete, bütün toplumsal yaşam alanlarında engellilerle engelli olmayanlar arasındaki büyük eşitsizlik devam ediyor".

Türkiye'den ve yurtdışından önemli isimler çalıştayda buluştu

Engelliler konfederasyonun 52 ilde yürütmekte olduğu 'Türkiye Engelliler Meclisine Doğru' projesi kapsamında bu güne kadar yerel Engelli Meclislerinin kurulduğu 31 ilden engelleri örgütleri temsilcileri de çalıştaya katıldı.

İnsan Hakları Ortak Platformu'ndan (İHOP) Feray Salman, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi'nden (STGM) Levent Korkut, Avrupa Engelliler Forumu (EDF) uluslararası sözleşmeler uzmanı Marlee Quinn, Uluslararası Engelliler Birliği (IDA) insan hakları uzmanı Juan Ignacio Perez Bello, Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği'nden (TOHAD) İdil Seda Ak, Engelsiz Hayat Dayanışma Derneği'nden Adem Kuyumcu ve Serpil Karaoğlu, İnsan Hakları Avukatı Sinem Hun, Uluslararası Çocuk Merkezi'nden Işıl Erdemli, Sağlık Hizmetleri Sendikası ve Gülhane Hastanesi Engelli Koordinasyon Birimi'nden Ayşe Sarı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden Deniz Çağlayan Gümüş ve Seda Şentürk Ünal çalıştaya eğitimci ve kolaylaştırıcı olarak katkı sundular.