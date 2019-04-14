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Engelli çocuklarıyla alevler arasında kalan aileyi komşuları kurtardı

Engelli çocuklarıyla alevler arasında kalan aileyi komşuları kurtardı
Engelli çocuklarıyla alevler arasında kalan aileyi komşuları kurtardı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir evde çıkan yangında alevler arasında kalan 6 kişilik aileyi komşuları kurtardı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu ev küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Turan Mahallesi'nde Hanifi Kemeç'e ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Evin yandığını gören mahalle sakinleri eve girerek içeride bulunan 3'ü engelli çocuk, 6 kişiyi alevlerin içinden kurtardı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay gelen Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Yangında yaralanan ev sahibi Hanifi Kemeç ile diğer aile üyeleri engelli olan eşi Fadik Kemeç, gelini Narin Kemeç ve çocukları Arif Kemeç, Fadime Kemeç, Fidan Kemeç olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Serkan Şansever

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