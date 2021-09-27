Engelli Dostu Projesi ile Doğa'nın Kâşif'i TEKNOFEST'in 1.'si

Engelli dostu “Engellı Araçları ıçın Güneş Enerjili Kablosuz Şarj İstasyonları” projesi ile İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Antalya Bilim Kampüsü öğrencisi Utku Berkay Tan, 21 Eylül-26 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen TEKNOFEST 2021'de jüri üyelerinden tam not alarak 1. oldu.

Birincilik Ödülü Bakan Soylu ve Varank'tan

TEKNOFEST 2021'in ödül törenine birçok protokol üyesinin yanında İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank da katıldı. İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nın “Engelli Dostu” kategorisinin ilkokul-ortaokul kademesi 1.si İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Antalya Bilim Kampüsü Öğrencisi Utku Berkay Tan'a ödülünü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank vererek başarılarından dolayı tebrik etti.

Her yıl yüzlerce binlerce proje üreterek ulusal ve uluslararası yarışmalara katılan tüm İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencilerini tebrik eden İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Serhat Özeren ise Utku Berkay Tan'ı ayrıca tebrik ederek, “Gururluyuz ve geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Engelli Dostu Proje: Engelli Araçları için güneş enerjili kablosuz şarj istasyonları

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Antalya Bilim Kampüsü öğrencisi Utku Berkay Tan, Danışman Öğretmeni Gizem Yıldırım mentörlüğünde teknolojik tasarım alanında geliştirdiği engelli dostu “Engelli Araçları için güneş enerjili kablosuz şarj istasyonları” projesi ile TEKNOFEST 2021 kapsamında düzenlenen İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nın 1.'si olmaktan gururlu ve mutlu olduğunu dile getirerek tüm öğretmenlerine ve kendisine destek olan herkese teşekkür etti. Tan, “Proje, başta şarjlı tekerlekli sandalyeler olmak üzere bireysel taşıma araçlarının halka açık yerlere kurulan güneş enerjili kablosuz şarj istasyonları üzerinden akülerinin şarj edilebilmesini sağlamayı amaçlıyor” dedi. Projesi hakkında bilgilendirmelerde bulunmaya devam eden Utku Berkay Tan, “Mevcut tekerlekli şarj istasyonları şuan kablolu şekilde. Bu yüzden engelli vatandaşlarımız zorluk çekiyor. Benim sistemim ise kablosuz. Güneş enerjisinden elde ettiğimiz enerjiyi depolama birimine aktarıyoruz. Bu enerjiyi de zeminde bulunan vericiye aktarıyoruz. Tekerlekli sandalyenin altındaki alıcı ile verici aynı alana geldiğinde şarj işlemi gerçekleşiyor” şeklinde konuştu.