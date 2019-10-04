‘Engelli' engelsiz üst geçidi havadan görüntülendi

Küçükyalı'da D100 karayolu üzerinde bulunan Altıntepe Üst Geçidi'ni gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşıyor. Üst geçidin kuzey kısmında engelli rampası bulunurken, güney kısmında engelli rampasının bulunmaması hayrete düşürüyor.. Üst geçidi kullanmak isteyen engelli vatandaşlar büyük zorluk yaşayıp geri dönerken, üst geçidi her gün kullanan diğer vatandaşlar ise durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Vatandaşlar ise engellilerin bu nedenle üst geçidi kullanamadığını söyledi.

İHA tarafından havadan çekilen görüntülerde, Aydıntepe Mezarlığı'na bakan kuzey kısımda engelli rampasının bulunmasına rağmen, Altıntepe Mahallesi'ne bakan güney kısımda engelli rampası yerine sadece beton direklerin çakılı olduğu görülüyor.

Metin Başar - Caner Evyapan