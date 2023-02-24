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Engelli genç bir aylık maaşını depremzedelere bağışladı

Engelli genç bir aylık maaşını depremzedelere bağışladı
Engelli genç bir aylık maaşını depremzedelere bağışladı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde ikamet eden Volkan Hançeroğlu, bir aylık maaşını deprem mağdurlarına bağışladı.

İlçe Kaymakamlığı'nın engelli kadrosunda görev yapan Volkan Hançeroğlu, durumu iyi olan herkesi depremzedelere sahip çıkmaya davet etti. Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran depremin kendisini çok üzdüğünü ifade eden Hançeroğlu, karınca kararınca bir yardımda bulunduğunu belirterek, deprem bölgesinin biran önce ayağa kaldırılması ve depremzede vatandaşların yaralarının sarılması için her Türk vatandaşına görev düştüğünü kaydetti.

Şimdi bir ve beraber olma zamanıdır diyen Volkan Hançeroğlu, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar dileyerek, "Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü felaketlerden korusun" dedi.

Volkan Hançeroğlu'nun henüz yeni işe girmesine rağmen maaşını depremzedelere bağışlaması ilçede taktirle karşılandı.

Serkan Şansever

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