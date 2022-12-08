Engelli genç: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öpme hayalim gerçek oldu'

Geçtiğimiz hafta sonu bir dizi ziyaret ve toplu açılışlar için Şanlıurfa'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle de bir toplantı düzenledi. Toplantıda ‘Ben 20 yaşımda fatih olamadım ama 20 yaşımda bir fatihin karşısındayım' diyerek, sosyal medyada gündem olan Siverekli engelli genç İHA'ya konuştu. O gün yalnızca Cumhurbaşkanını görmeye gittiğini ve konuşma olacağını bilmediğini söyleyen Dağkesen, "Ben genç arkadaşlarla birlikte salona girdim ve Cumhurbaşkanımızı görmek ve dinlemek istedim. Baktım arkadaşlar Cumhurbaşkanımızla konuşuyor ve sohbet ediyorlar. Benim feyiz aldığım model olarak kendime örnek aldığım biridir, Cumhurbaşkanımız. Benim hayat mücadelemde, kesinlikle hayatımın başına koyduğum, tavsiye ve yaptıklarına bakarak hareket ettiğim birisidir. Bende elimi kaldırdım, mikrofonu aldım ve içimden gelenleri söyledim ve o da çok sevdi, çok beğendi ve içtenlikle gülümsedi bana. Benim söylediklerim tamamen samimiyet doluydu. Ben ona fatih dedim. Ben ona fatih derken onun şahsına demedim, onun kurtardığı ülkeye dedim, onun göğsünde beslediği imana dedim, onunla uğraşanlara, onun yaptıklarına dedim, çünkü hakikatten o bir fatihtir. Terörün fatihidir, Karabağ'ın fatihidir, Kürtlerin fatihidir ve topluma eşitliği ve adaleti getirmenin fatihidir. Bunu sadece ben söylemiyorum, bunu tüm dünya söylüyor" dedi.

Ben onu överken onun şahsını değil, devleti övdüm



Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı överken, onun şahsını değil, devleti övdüğünü söyleyen Dağkesen, "Bana diyorlar ki Recep Tayyip Erdoğan devlet mi? Eğer benim devletime saldıran, devletimin düşmanı olan herkes eğer Recep Tayyip Erdoğan'a saldırıyorsa benim için Recep Tayyip Erdoğan bir devlettir. Cumhurbaşkanımız bana bir şahıstan öte dünya savaşlarında, ümmete karşı yapılan savaşlarda ve Türkiye Cumhuriyetinin yükselmesini engellemek isteyenlerin konjonktüründen baktığım zaman Tayyip Erdoğan bu savaşta bir cephedir, bir şahıs değil. Bu cephede yer alanlar yerli ve millidir" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanının elini öptüm



Toplantı sonrasında kısa bir sohbet imkanı oluştuğunu ve Cumhurbaşkanıyla kısa bir sohbet gerçekleştirdiğini söyleyen Dağkesen, ”Cumhurbaşkanımızın elini öptüm, bana göre bu benim için tarihi bir an ve gündü. Bu benim için bir gururdu. Benim hayalimde dünyayı gezmek vardı, dünyayı gezemedim ama dünyaya sarsan adama sarıldım. Cumhurbaşkanımıza sarıldığım zaman, öyle bir his oluştu ki bende, o esnada şunu anladım ben bir şahsa değil, vatana sarılmışım. Kendisiyle özel görüşmek istediğimi de söyledim, benim ismimi aldı ve inşallah en kısa zamanda beni çağıracak ve özel bir görüşme yapacağız” ifadelerini kullandı.

Dersimi iyi çalıştım



Konuşması sonrasında bazı yorumlarda art niyetli kişilerin, karalamak amacıyla kendisinin dersinin iyi çalıştığını söylediklerini söyleyen Ramazan Dağkesen, "Ben de şunu söylüyorum, Recep Tayyip Erdoğan'ı sevmek bir dersse, bu dersin adı vatandır, gerekesimi imandır, memleket sevgisidir, öyleyse bende bu derse çok iyi çalıştım” diye konuştu

Mevlüt Bayraktar





iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.