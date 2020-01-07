Engelli genç de kandırılıp dağa kaçırılmış

Mehmet Sıddık Çiftçi, zihinsel engelli kardeşinin 5 yıl önce teröristler tarafından kaçırıldığını belirterek oturma eylemine başladı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 127'nci gününde 64'e yükseldi. 5 yıl önce Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde zihinsel engelli olan 20 yaşındaki Rahim Çiftçi'nin terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirten ağabeyi Mehmet Sıddık Çiftçi, oturma eylemine katılarak kardeşinin gönderilmesini istedi. Çiftçi, “Kardeşim 5 yıldır kayıp, hiç haber alamadık. İlçede jandarmaya haber gelmiş dağa gitti diye. Kardeşim zorla götürüldü hastaydı, 20 yaşında gitti şuan 25 yaşında. Ben buraya kardeşim için geldim, bir çare kardeşimi getirin" dedi.

Murat Başal

