Engelli gencin azmi yaşıtlarına örnek oluyor

Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Karakuş azmiyle yaşıtlarına örnek oluyor. Trabzon'da dünyaya gelen ve doğuştan yüzde 57 engelli olduğunu ifade eden Karakuş, yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen hayatla mücadelesini sürdürüyor. Elinde, sağ bacağında ve gözlerinde rahatsızlık olan azimli genç spor aktivitelerinden de geri kalmamak adına her hafta yüzüyor. Ailesinden uzakta tek başına yaşayan ve buna rağmen mücadelesinden taviz vermeyen Karakuş'un en büyük hayali ise yüzme sporunda ülkesini olimpiyatlarda temsil etmek.

“Engelime rağmen mücadele etmek beni mutlu ediyor”

Ailesinden uzakta tek başına olduğu için zorluklar yaşadığını söyleyen Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Enes Karakuş (20), “Hayatımda bana engel olabilecek durumlar yaşıyorum. Üniversiteyi kazanıp pek çok faaliyete girmiş olabilirim ama üniversite hayatı benim için biraz daha farklı oldu. Ailemden uzak olmak, burada yaşadığım şartlar. Ailemin yanında olduğum kadar rahat değilim bu beni elbette zorluyor. Küçükken göz ameliyatı olmuşum, tekrar rahatsızlanınca tekrar bir kayma olmuş bu nedenle gözümde de bir sorun var. Ben edebiyatı sevmezken öğretmenlerimin desteğiyle bu bölüme geldim ve başaracağımı da düşünüyorum. Yurttan çıkışım, dolmuşa binişim bazen dolmuş kalabalık oluyor tutunacak yer bulamıyorum, dengemi sağlamakta zorlanıyorum. Fakat okumak güzel, bunları eğitim yolundaki acı tatlı tarafı olarak görüyorum. Elbette bir sıkıntı yaşayacaktım ama bu da tuzu biberi oldu diyebilirim. Engelime rağmen okumaya çalışmak, kendimi gösterebilmek için çabalamak bile beni mutlu ediyor. Başarıp başaramamak önemli değil denedim demek istiyorum” diye konuştu.

Uğur Bulut - Recep Ergin



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