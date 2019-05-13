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Engelli kedi ile köpeğin göz yaşartan dostluğu

Engelli kedi ile köpeğin göz yaşartan dostluğu
Engelli kedi ile köpeğin göz yaşartan dostluğu

Silivri’de engelli olan kedi ve köpeğin göz yaşartan dostluğu kameralara yansıdı. Birbirlerine olan düşmanlıklarıyla bilinen kedi ve köpeğin dostluğu görenleri duygulandırdı.

Silivri'de engelli olan ‘Boncuk' isimli kedi ile ‘Fasulye' isimli köpeğin dostluğu görenleri duygulandırdı. Belden aşağısı tutmayan kedi ile arka iki ayağı olmayan köpek gün boyu birlikte vakit geçiriyor. Zaman zaman birbirleriyle oynayan kedi ve köpeğin dostluğu adeta ders verir nitelikte.

Silivri Hayvan Hakları Derneği'nin barınağında yaşayan engelli kedi Boncuk ile yine engelli olan Fasulye isimli köpekle yakından ilgilenen Silivri Hayvan Haklarını Koruma Derneği Başkanı Şükran Sunç Çakır, “Boncukla bebekliğinden beridir birlikteyiz. Veterinerler uyutulması gerektiğini istemişlerdi, uyutturmadım,16 yıldır bakımını üstlendim. Yürürken arka ayakları tahriş olmasın diye pijama giydiriyorum. Fasulyemiz ise Niğde barınağından geldi. Arka iki bacakları yok, kesik. Bu iki canımız kader dostu, çok iyi anlaşıyorlar. Hatta Fasulye Boncuğu koruyup kolluyor” dedi.  

Yusuf Eker

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