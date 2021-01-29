Engelli kız ailesinin birikimi olan altınları da alarak evden kaçtı

Olay, geçtiğimiz hafta İstanbul Bahçelievler Zafer mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, yüzde 70 zihinsel engelli olan Kader Karataş (17), aynı mahallede yaşayan Erdal D. tarafından kandırılarak kaçırıldı. Erdal D. genç kıza evden çıkarken ailesinin yıllardır ev alma hayaliyle biriktirdiği altınları da yanına almasını söyledi. Erdal D. isimli adamın daha önce de ailenin evinin önüne gelerek Kader Karakaşın dışarı çıkmasını isteyerek bağırdığı ve camlara çeşitli cisimler atarak aileye rahatsızlık verdiği de öğrenildi. Kan kanseri olan anne Yıldız Karataş ve KOAH hastası olan baba Yusuf Karataş, kızlarının ve yanında götürdüğü altınların bulunması için yetkililerden yardım bekliyor.

“Kızımı kaçırıp gelirken de altınları da al diye"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoağan'dan yardım beklediğini söyleyen anne Yıldız Karataş “Olay saatinde yatıyordum. İlaç sarstı biraz uyumaya çalıştım. İkizlerim ‘anne Kader çıkıyor peşinden koş' dedi. Çok dalgın halde merdivenin başında kızımın peşindeydim. Bir baktım binanın bir arka sokağında kızımı arabayla zorla kaçırdılar. Kızımdan altınları da yanında getirmesini istemiş. Kızımın bir an önce eve dönmesini istiyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan bir yardım istiyorum. Kan kanseri ile pençeleşiyorum. Bir mahallenin içinde tanışmışlar. Bana hep yalan söyledi anne dedi abi kardeş gibiyiz dedi ama öyle olmadı. Yaşantımız sarsıldı. Şuan onun yanında görenler söylüyorlar. Bu çete başı gibi. Kızım için kapıyı pencereyi taşladı bağırdı komşular da biliyor zaten” şeklinde konuştu.

“Çok zor durumdayız. Sesimizi duyurmak istiyoruz”

Baba Yusuf Karataş ise, “Artık beynine girmişler açıkçası. Çok zor durumdayız. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Zeka geriliği vardı kızımda. Bende de akciğer KOAH hastasıyım. Bizi mağdur perişan ettiler“ dedi.

Furkan Tan

