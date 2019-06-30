Engelli kızın hayali gerçek oldu

18 Ocak 2018'de 2018-2019 eğitim-öğretin yılı 1'inci dönemini tamamlayarak karnesini evinde İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz'ün elinden alan Serebral Palsi hastası 4. sınıf öğrencisi Reyyan Buğday, kendisini görüntüleyen İhlas Haber Ajansı kameramanlarına en büyük hayalinin ünlü oyuncu Şoray Uzun ile bir araya gelmek olduğunu söylemişti.

Şoray Uzun'un ismini duyduğu esnada bile büyük bir heyecan ve sevinç yaşayan Reyyan'ın hayali, çıkan haberin ardından gerçekleşti. Aile ile irtibata geçen Şoray Uzun, Reyyan'ı evinde ziyaret etti. Şoray Uzun'u yakından görerek sohbet etme fırsatı bulan Reyyan büyük sevinç yaşadı. Şoray Uzun ile birlikte şarkılar da söyleyen Reyyan'ın ailesi, ünlü oyuncuya ve seslerini duyuran gazetecilere teşekkür ettiler. Aile Şoray Uzun'a Nemrut Dağı figürü ile Adıyaman'ı tanıtan dergiler hediye etti. Oyuncu Şoray Uzun, Adıyaman'a ve aileye tekrar bir ziyarette bulunacağını belirterek, evden ayrıldı.

Cihan Kizir