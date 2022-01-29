Engelli kızıyla kartopu oynayan baba yürekleri ısıttı

Dulkadiroğlu Güzelyurt Mahallesinde yaşayan ve hem bedensel hem fiziksel rahatsızlığı olan 14 yaşındaki Yasemin Güney, etkili olan kar yağışı sonrasında babasıyla kar topu oynamaları samimi görüntülere sahne oldu.

Kar yağışı sonrası kızının kar topu oynamak istemesi üzerine dışarı çıktıklarını söyleyen baba İsmail Güney, "Kızım 14 yaşında. Ektodermal Displazia hastalığı teşhisi kondu. Yürüyemiyor ve konuşmasında sıkıntı var. Kar yağışı sonrasında ise kızımı dışarı çıkardık ve beraber kar topu oynadık. Çok mutlu oldu" dedi.

Fazilet Çomruk

