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Engelli koca ile eşi, komşularının taşlı saldırısında hastanelik oldu

Engelli koca ile eşi, komşularının taşlı saldırısında hastanelik oldu
Engelli koca ile eşi, komşularının taşlı saldırısında hastanelik oldu

Samsun'da bedensel engelli şahıs ile eşi, komşularının taşlı saldırısını sonucu yaralanarak hastanelik oldu.

Engelli koca ile eşi, komşularının taşlı saldırısında hastanelik oldu - Tıkla İzle

Olay, Kavak ilçesi Karaarslan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında sınır anlaşmazlığı bulunan 70 yaşlarındaki komşuları R.A.'nın taşlı saldırısına uğrayan bedensel engeli Recep A. (63) ve eşi 3 çocuk annesi Fatma A. (61) kanlar içinde kalarak yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan karı-koca, tedavi altına alındı.

Muhammer Ay

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