Engelli Murat tekerlekli sandalyesine kavuştu

Adana Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, İHA'nın dün servis ettiği haber sonrası sosyal medyada da hakkında paylaşım yapılan Murat Karakuş'un durumunun Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer'in şifahi talimatıyla Yüreğir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada şunlara yer verildi:

"Engellimizin müdürlüğümüzde yer alan dosya bilgileri incelendiğinde; 11.10.2002 doğumlu Murat Karakuş'un doğuştan 'parapleji' hastası olduğu, bu hastalığından dolayı yüzde 60 ağır engel oranının bulunduğu ve engel durumunun 'sürekli' olduğu, Karakuş ailesinin 2010 yılından bu yana düzenli olarak müdürlüğümüz tarafından yapılan aylık 1657,84 TL tutarındaki 'Engelli Evde Bakım' ücretinden faydalandıkları bilgisine ulaşılmıştır. Engelli Murat Karakuş'un çalınan akülü tekerlekli sandalyesi yerine yenisi hayırseverler tarafından temin edilmiş olup müdürlüğümüzce de gerekli psiko-sosyal destek çalışmaları yürütülmektedir.

Karakuş ailesinin ikamet ettiği 'Başak Mahallesi 984 Sokak No: 9 /1 Yüreğir/Adana' adresine Müdürlüğümüzde görevli meslek elemanları tarafından incelemeye gidilip aileyle ivedi bir şekilde görüşme sağlanmıştır. Yapılan görüşme neticesinde Murat Karakuş ve ailesinin ayni ve nakdî ihtiyaçları tespit edilip kendileri için uygulanacak diğer hizmet modelleri belirlenmiş ve aileye psiko-sosyal destek çalışmaları başlatıldı."

Murat Karakuş'un akülü tekerlekli sandalyesi 27 Aralık 2020 tarihinde çalındı. Dün yapılan haber sonrası isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever Karakuş'a yeni akülü tekerlekli sandalye aldı. Sandalyesine kavuşan Murat, hayırsevere teşekkür etti.

Umutcan İşledici



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