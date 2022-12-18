Engelli torunu için 74 yaşında sahaya indi, izleyenleri hayran bıraktı

74 yaşındaki Taha Akgül, işitme engelli torunu Naile Akgül için voleybol sahasına indi. Torununu rahat hissettirmek ve kursa adapte olmasını sağlamak için kendisiyle voleybol oynadı, antrenman yaptı. İzleyenleri kendisine hayran bırakan Yılmaz Akgül, voleybola başlama macerasını İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı.

Daha önce voleybol oynamadığını belirten Akgül, “Elim yakışıyor. Ne derlerse yapıyorum. Dört dörtlük olmasa da yakınına ulaşıyorum” ifadesini kullandı.

Oğlunun ve gelinin engelli olduğunu ve torununda da işitme engeli olduğunu kaydeden Akgül, torununu adapte etmek için sahaya girdiğini kaydetti.

“Torunum için ne gerekiyorsa yaparız, benim yorgunluğum yok”

Voleybolu da basketbolu ve futbolu sevdiğinin altını çizen Akgül, “Köydeyken harman yerine çıkarken Yılmaz amca geliyor derlerdi. Kaleden kaleye gol atardık. Öyleydik. Amcanızda her şey var. Avcılık, tamircilik spor ne isterseniz var. Evde, 3 erkek çocuğum ve gelinim engelli. Mevlam onların gücünü bize veriyor. Allah'tan gelen bir şey. Biz de sabredeceğiz. Bunları yetiştirerek topluma kazandırmak için elimizden geleni yapıyoruz” açıklamasında bulundu. Gelecekte voleybol takımına girmek gibi bir planı olup olmadığını yanıtlayan Akgül, “Torunum için ne gerekiyorsa yaparız. Ne kadar götürebilirsek. Benim bir yorgunluğum yok” diye konuştu.

“İnanılmaz derecede başarı gösterdi”

Elmadağ Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün Fahri Antrenörü Gökhan Biçici ise, “Yılmaz amca biz antrenmandayken geldi ve özel torununun olduğunu söyledi. Diğer branşlara gittiğini ama bazı branşlara uygun olmadığını, bazı branşları da torununun istemediğini söyledi. Biz kabul ettik. Özel öğrenci olması bizi biraz daha kabul etmeye itti. Birkaç hafta sonra da Yılmaz amca da torununa uyum aşamasında yardımcı olmak için sahaya girdi ve birkaç hareket yaptı. Baktık Yılmaz amcada da voleybola bir yatkınlık var. Alanlarla ilgili çalışmalar yaparken onun da olmasını istedik. Bir anda ilgimizi çekti ve inanılmaz derecede başarı gösterdi” ifadelerini kullandı.

İlçe Spor Müdürü İbrahim Tekiner ve İlçe Kaymakamı Alper Tanrısever'in spor konusunda kendilerini desteklediklerini söyleyen Biçici, Elmadağlı ailelere özel olarak teşekkür etti.

Antrenör Hilal Önay da Yılmaz Akgül'ün kendileri için ‘süper oyuncu' olduğunu belirterek, “(Torunu) Naile ile birlikte geldiler. Naile özel eğitim gören, işitme engeli olan bir öğrencimiz. İlk başlarda zorlandı bu konuda ama yavaş desteklerimizle alıştı. Dedesi Yılmaz amca da bizle beraber” dedi.

Mevlüt İşli - İbrahim Çakmak

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