Engelli vatandaşa icra şoku

Kahta'nın Menderes Mahallesinde ikamet eden 2 çocuk babası ve kalp hastası olduğu öğrenilen seyyar satıcı Mustafa Kazanç (38), elektrik borcunu ödeyemediğinden dolayı evi icraya verildiğini söyledi.

17 yıl önce açık kalp ameliyatı olan seyyar satıcı Mustafa Kazanç, maddi durumu çok kötü olduğu için çocuklarını okutamadığını dile getirdi. Düzenli bir işi olmadığından dolayı çocuklarının eğitimini ve bakımını da sağlayamadığını ifade eden Mustafa Kazanç, ekonomik nedenlerden dolayı lise 2 ye giden çocuğunun okulu da bıraktığını vurguladı. Yaklaşık 3 yıl, 2 odalı bir evde elektriksiz yaşamak zorunda kalan Mustafa Kazanç, elektrik abonesi olmadığı için evinde kullandığı elektrik kullanımından dolayı AKEDAŞ tarafından kendisine yaklaşık 9 bin TL para cezası kesildiğini, kalp hastası ve seyyar satıcı olmasından dolayı ödeme yapamayınca bu defa da icraya verildiğini sözlerine ekledi.

Açık kalp ameliyatı olduğu için farklı işlerde çalışamadığını belirten seyyar satıcı Mustafa Kazanç, “17 yıl önce açık kalp ameliyatı oldum. Kalp hastasıyım. Doğru dürüst bir işte de çalışamıyorum. Bu parayı ödeyecek imkânım yoktur. İşsizim. Seyyar satıcılık yaparak bu icrayı kaldıramıyorum. Borcumun yarısına kadarını ödedim. Fakat sürekli faiz bindiği için yetiştiremiyorum. Borcu kapatamadığın için şimdi yine faizi ile beraber 8 bin TL yi buldu. Bir oda bir salonu olan derme çatma bir evde yaşıyoruz. 2 çocuğum var. Biri Lise de diğeri ise ortaokulda okuyor. Maddi durumum kötü olduğu için lise giden çocuğum okulu bıraktı. Çocuklarımın masraflarını dahi ödeyemiyorum. Bakımlarını yapamıyorum. Herhangi bir gelirim olmadığı gibi mal varlığımda yoktur. Maddi durumum çok kötü olduğu için elektrik borcumu ödeyemiyorum. Engelli maaşım da kesilmiş.

Çok mağdur ve ailece perişan durumdayız. Başvurmadığım hiçbir kurum kalmadı. Bildiğim bütün devlet kapısına gittim ama bir sonuç alamadım. Kaymakamımıza, Valimize, Milletvekilimiz Ahmet Aydın'a ve Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Lütfen bu mağduriyetimi anlayın. Bana yardım edin. Ya da bir iş verin çalışarak ben kendi elektrik borcumu kendim ödeyeyim" diye konuştu.

Hüseyin Türkoğlu

