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Engelli yaşlı kadından 58 saattir haber alınamıyor

Engelli yaşlı kadından 58 saattir haber alınamıyor
Engelli yaşlı kadından 58 saattir haber alınamıyor

Denizli’nin Tavas ilçesinde 58 saattir haber alınamayan işitme ve görme engelli yaşlı kadın için başlatılan arama çalışmalarına 2’inci günün gecesi için ara verildi.

Engelli yaşlı kadından 58 saattir haber alınamıyor - Tıkla İzle

Olay, Tavas ilçesi Kozlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 63 yaşındaki Cennet Hıraözlü yüzde 60 işitme ve görme engelli ve 23 Haziran 2021 Çarşamba günü öğle saatlerinde evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Hıraözlü için başlatılan arama çalışması 58 saate ulaşıldı.

Arama çalışmalarında Jandarma, Denizli AFAD ve destek üzerine İzmir AFAD ile gönüllü ekipler de katılım sağladı. Termal insansız hava aracı ile de çalışmalar gerçekleştirilirken yaklaşık 58 saattir süren arama çalışmalarında hiçbir ize rastlanmadığı öğrenildi.

Öte yandan, arama çalışmalarına gece saatleri dolayısıyla ara verildi.

Semih Can Yılmaz - İbrahim Yenipazarlı
 

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