Engelsiz Küçükçekmece tanıtıldı

Engelsiz Yaşam Fuarı'nda Küçükçekmece Belediyesi'nin standını ve fuar alanını gezen Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, engelleri sevgiyle aşacaklarını söyledi.

“Engellilerin hayata karışmasını sağlamalıyız”

İlçede yaşayan engelli vatandaşlara yönelik pek çok projeyi hayata geçirdiklerinin altını çizen Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, “İlçemizde engellilerimizin hayatını kolaylaştıracak her türlü hizmeti vermeye çalışıyoruz. Onların yaşama katılımlarını çok önemsiyoruz. Bu amaca yönelik projelerimize devam edeceğiz” dedi.

Engelli vatandaşlarla bire bir sohbet ederek ilgilenen Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, ayaklarıyla resim yapan engelli minikle de özel olarak ilgilendi.

Vatandaşlar ise Küçükçekmece Belediyesi standına büyük ilgi gösterdi. Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ilçede yaşayan engelli vatandaşlara sıcak yemek yardımından ev temizliğine, kişisel bakımdan ulaşım hizmetine her tülü hizmet veriliyor.