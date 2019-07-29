Engin Bekdemir: 'Altınordu tam bir Avrupa kulübü'

Hollanda'da PSV Eindhoven altyapısında yetişen, 19 yaşında Portekiz'in dünyaca ünlü kulübü Porto'ya transfer olan Engin Bekdemir, Altınordu ile iki kulübün sistemini karşılaştırırken, “Altınordu tam bir Avrupa kulübü” dedi. “Futbol adına her şeyi Hollanda'da öğrendim” diyen 27 yaşındaki golcü, “PSV, bir futbolcuya gereken her şeyi veriyor. Porto ise farklı futbol sistemi ve yabancı oyuncuların fazlalığı nedeniyle zorlu bir süreç. Ama adapte olduğunda gelişimine önemli katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Yıldızlarla oynadı

“İki ayrı ekole sahip, dünyaca ünlü iki kulüpte forma giydiğim için kendimi şanslı hissediyorum” diyen Bekdemir, “James Rodriguez ve Radamel Falcao gibi yıldızlarla idmana çıktım. Onları izleyerek neyi nasıl başardıklarını gözlemledim. Farklı kültürleri ve farklı sistemleri tanırken, rekabet etmeyi öğrendim. Her iki kulüpte geçirdiğim her dakika gelişimime katkı sağladı. Altınordu da sistemi, vizyonu, felsefesi, tesisleri ve oyuncuya bakışı açısından tam bir Avrupa kulübü” diye konuştu.

“Yetiştiricilik kolay değil”

Vizyon ve sistemin çok önemli olduğunu sözlerine ekleyen başarılı oyuncu, “Sisteminiz yoksa iki-üç oyuncu yetiştirir ve gerisini getiremezsiniz. Vizyonunuz yoksa Avrupa'nın ünlü kulüpleriyle bir araya gelemezsiniz. Altınordu bu iki önemli işi başarıyla yerine getiriyor. Futbolcu yetiştirmek inanın hiç kolay değil. Gençler buranın kıymetini bilmeli ve kendilerine sunulan her fırsatı değerlendirmeli. Çünkü yarın büyüdüklerinde her şey için çok geç olacaktır” dedi.