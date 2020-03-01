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Engin Fırat, Moldova'da yılın teknik direktörü seçildi

Engin Fırat, Moldova'da yılın teknik direktörü seçildi
Engin Fırat, Moldova'da yılın teknik direktörü seçildi

Moldova A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Engin Fırat, Moldova’da yılın 'en'lerinin seçildiği ankette yılın teknik direktörü ödülüne layık görüldü.

Moldova A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Engin Fırat, önemli bir ödülün sahibi oldu. Moldova'da spordan siyasete, magazinden sağlığa kadar alanlarında en iyi olan isimlerin belirlendiği ankette başarılı teknik adam Engin Fırat da 'yılın teknik direktörü' seçildi. Moldova Başbakanı Maia Sandu ve birçok devlet adamının da katıldığı törende Fırat, ödülünü aldıktan sonra bir teşekkür konuşması gerçekleştirdi.

Engin Fırat, uluslararası alanda böyle büyük bir ödül alan ilk Türk teknik direktör olmayı başardı.

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