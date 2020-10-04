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Engin Fırat'lı Moldova, İtalya'yla başlıyor

Engin Fırat'lı Moldova, İtalya'yla başlıyor
Engin Fırat'lı Moldova, İtalya'yla başlıyor

Moldova Milli Takımı'nın son zamanlarda yabancı basında adından sıkça bahsedilen Türk Teknik Direktörü Engin Fırat, ekim ayında Moldova Milli Takımı'nın başında üç zorlu karşılaşmaya çıkacak.

Moldova basınına yaptığı açıklamada gelişmek, seviye atlamak ve standart yakalamak için iyi rakiplerle oynamak gerektiğini belirten Türk hoca, UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacakları Yunanistan ve Slovenya maçları öncesindeki hazırlık maçını 7 Ekim'de İtalya karşısında yapacak.

Sekiz maçın sadece ikisi Moldova'da

Göreve geldiği ilk maçta Fransa'da son dünya şampiyonuna karşı takımının başında çıkan Engin Fırat, bugüne kadar oynadığı beş maçın yalnızca birini Moldova'da oynayabildi. Parma'da İtalya'yla oynayacakları hazırlık maçının ardından 11 Ekim'de Atina'da Yunanistan'la grup mücadelesine devam edecek olan Moldova, oradan Moldova'ya geçecek ve 14 Ekim'de evinde Slovenya'yı ağırlayacak. Böylece sekizinci karşılaşmalarında ikinci kez ev sahibi olarak sahaya çıkacak.

Mürselin Kılıç

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