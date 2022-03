Engin Sancak: 'İnşaat sektöründe standartların üzerine çıkmalıyız'

İnşaat sektörünün ülke ekonomisi adına önemli olduğunu, bu nedenle inşaat sektörüne yapılan yatırımlarda ayakları yere basan adımlar atılması gerektiğini belirten Engin Sancak, standartların üzerine çıkmanın öneminden bahsetti. Sancak, “İnşaat sektörü farklı bileşenlerden meydana geliyor. Bu nedenle her bir bileşenin göz önünde tutulması, sektör bazında yapılan yatırımların bu bileşenler üzerinden yapılması gerekiyor. Bu noktada standartların üzerine çıkmanın çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Her yeni projede yenilikçi çözümler kullanmanın değerli olduğunu düşünüyorum. Her projede Avrupa standartlarına uygunluk esas alınmalı, yeni bir şeyler deneyerek her projenin bir öncekinden çok daha gelişmiş olduğuna emin olmalıyız. Bu sayede hem marka değerini yükseltmiş oluruz hem de inşaat sektörünün çok daha farklı alanlar üzerinden genişlemesini sağlarız” dedi.

“Sermayeyi zorlayarak daha iyisini yapmalıyız”

Var olan sermayenin üstüne çıkmanın cesur ve akıllıca yatırımlar yapma konusunda önemli olduğunu ifade eden Engin Sancak, “Sermayeyi zorlamak, aslında biraz da cesaret işi. Fakat bazen riskler, akıllıca yatırımların kapılarını aralar. Dolayısıyla proje için analizler yapmalı, projenin gerektirdiği sermayeyi belirlemeli ve gerektiğinde var olan sermayenin üzerine çıkmalıyız” diye konuştu.

“Marka değerini yükseltmek önemli bir adım”

Her sektörde olduğu gibi inşaat sektöründe de marka değerinin profesyonel çalışmalar noktasında bir hayli önemli olduğunu belirten Sancak, “Marka değerini yükseltmek için kurumsal çalışmalar yapılmalı. Açıkçası Sancak İnşaat olarak sektördeki konumumuzun önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Geçmişte hayata geçirdiğimiz projelerin tamamı, faaliyetlerimizin çok daha profesyonel bir zemin üzerinde ilerlemesini sağladı. Keza gelecekteki projelerimiz için de aynısını söyleyebilirim. Yönetim politikamız, yaptığımız önemli işlerle değerini buldu. Markamız, insanlar üzerinde güven duygusu oluşturuyor. Güven, marka değerini belirleyen kriterler arasında yer alıyor. Bu nedenle halihazırda çalışmalarımız oldukça değerli olmakla birlikte sektörde çok daha güçlü bir konum edinebilmek için çalışmalarımızı çok daha profesyonel bir şekilde sürdürebileceğimizi söyleyebilirim” diyerek sözlerini noktaladı.