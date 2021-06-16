Enginarın faydaları saymakla bitmiyor

Diyetisyen Eda Balcı, enginarın içerdiği sinarin maddesi sayesinde adeta karaciğeri yenilediğine dikkat çekerek enginarın aynı zamanda bir vitamin deposu olduğunu söyledi. Eda Balcı, 100 gr pişmiş enginarın yaklaşık 53 kalori olduğunu ve düşük kalorisi sayesinde zayıflamak için de elverişli bir besin olduğunu ifade etti.

Akdeniz Mutfağının en lezzetli yemeklerinden birisi olan enginarın, içerdiği besin öğeleri ile oldukça besleyici ve sağlıklı bir besin olduğunu ifade ederek, her besinin fazla tüketimi doğru olmadığı gibi enginar için de haftada 2 kez birer porsiyon tüketmenin yeterli olacağının altını çizdi.

Karaciğeri yeniliyor

İçeriğindeki sinarin maddesi sayesinde, enginarın sağlığa birçok faydası bulunduğunu belirten Balcı, “Sinarin sayesinde karaciğer, safra kesesi ve bronşlarda biriken nikotinin atılımına yardımcı olur. Karaciğer yenileyici besinlerin başında gelen enginar aynı zamanda kötü kolestrolü düşürmeye, iyi kolestrolün de yükselmesine yardımcı olarak kan basıncının düşürülmesinde de etkilidir. Ayrıca sofralarımızdan eksik etmememiz gereken enginar tam bir vitamin deposudur. Kalsiyum, fosfor, potasyum, demir, magnezyum ve çinko minerallerinden ve B1, B2, B6, A ve C vitaminlerinden oldukça zengindir” dedi.

Sindirim sistemi fonksiyonlarını düzenler

Enginarın oldukça lifli bir yapıya sahip olduğunu ve bu özelliği ile sindirim sistemi fonksiyonlarının düzenlenmesini sağladığını belirten Balcı, “Mide ve bağırsak hareketlerini hızlandırır. Dışkılama fonksiyonunu artırır. Sindirim sistemi işleyişini destekleyen enginar, midenin daha sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar. Bununla birlikte aminoasitler açısından zengin olduğundan midenin asit oranının dengede kalmasına yardımcı olur. Bağırsak ve mideyi temizleyerek şişkinlik ve gaz oluşumunu önler. Mideyi güçlendirip rahatlatır” diye konuştu.

Balcı, demir ve mineraller açısında da zengin besin kaynağı olan enginarın, demir içeriği sayesinde düzenli olarak tüketilirse demir eksikliğinden kaynaklanan anemi, yani kansızlıkta da oldukça etkili olduğunu ifade ederek enginar tüketiminin anemiyi önlemekte yardımcı olacağını söyledi.

Balcı, zengin antioksidan, vitamin ve mineral içeriği ile bağışıklık sisteminin güçlenmesinde de oldukça etkili bir besin olan enginarın özellikle içerdiği yüksek oranda C vitamini ile mevsimsel hastalıkların önlenmesine yardımcı olduğunu ifade etti.