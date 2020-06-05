Enis Berberoğlu cezaevinden çıktı

TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilliği düşürülen ve yargılandığı davada, 'siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklamak' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası alan ve Yargıtay tarafından cezası onanan CHP İstanbul eski milletvekili Enis Berberoğlu, Bakırköy'deki evinden dün akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Berberoğlu, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Adliyedeki işlemleri tamamlanan Berberoğlu, tutuklanarak Maltepe L Tipi Cezaevi'ne gönderilmişti.

Berberoğlu, önceki dönemde cezaevinde geçirdiği süre göz önüne alınarak Açık Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında açık cezaevindeki hükümlülerin izinli sayılması nedeniyle Berberoğlu da izinli sayıldı.

18 aylık hapis cezasının 31 Temmuz'a kadar olan kısmını dışarıda, daha sonrasında ise cezaevinde geçirmesine karar verildi. Alınan kararın ardından Berberoğlu, dün götürüldüğü Maltepe Cezaevi'nden çıkartıldı.