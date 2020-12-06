İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eniştesini demir çubukla öldürdü

Eniştesini demir çubukla öldürdü
Eniştesini demir çubukla öldürdü

Çanakkale’de, tartıştığı eniştesini, kafasına demir çubukla vurarak öldüren şahıs, gözaltına alındı.

Edinilen bilgi ve iddialara göre olay, sabah saat 08.00 sıralarında merkeze bağlı Çıplak köyünde meydana geldi. Eniştesi Nusret Adıgüzel (72) ile tartışmaya başlayan Kazım V. (72), daha sonra eline aldığı demir çubuğu Adıgüzel'in kafasına vurdu. Hareketsiz bir şekilde yerde yatan Nusret Adıgüzel'i kanlar içinde yerde gören Kazım V., panikleyerek durumu oğluna bildirdi. Olay yerine gelen oğlu, durumu 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Nusret Adıgüzel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Nusret Adıgüzel'in cenazesi Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, eniştesini öldüren cinayet zanlısı Kazım V. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Utku Yaşar Cüce


 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.