Eniştesini öldürdü, kendini ağır yaraladı

Olay, Yedi Eylül Mahallesi Kervayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ö. (35), eniştesi Mehmet Sayar'ın evine gitti. Eniştesi ile tartışmaya başlayan M.Ö. ardından tabancayla ateş açtı. Başından yaralanan enişte Mehmet Sayar olay yerinde hayatını kaybetti. Daha sonra M.Ö. suç aleti tabanca ile kendi kafasına ateş ederek intihara kalkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan M.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Mehmet Sayar'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından cenaze aracıyla İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlker Uyar