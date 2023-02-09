Enkaz altında duvara 'Umudunuzu kaybetmeyin' yazan genç 64 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş ve Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına aralıksız devam eden Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, akşam bir kişiyi daha enkazdan sağ olarak çıkardı. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki Selin Apartmanı'nın enkazında saat 15.00 civarında yaşam belirtisi tespit eden ekipler, kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye erleri enkazda 24 yaşındaki Doğan Akkök'e sağ olarak ulaştı. Antalya Büyükşehir İtfaiyesi titiz bir çalışma yürüttü. Sorulara cevap veren Akkök, itfaiye erlerinin fenerini görünce 3 gündür ilk kez ışık gördüğünü söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyecileri Doğan Akkök'le sürekli diyalog kurarak moral verdi ve günleri iyi takip ettiğini söyledi. Genç adam itfaiye erlerinin “Sen yazılımcı ol” tavsiyesine “Benim işim grafik tasarım ağabey” yanıtını verdi. Depremden 64 saat sonra enkaz altından sağ çıkarılan Doğan Akkök hastaneye sevk edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu görülen gencin 3 gün kaldığı enkazda duvara “Umudunuzu kaybetmeyin” yazdığı görüldü.

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