Enkaz altında kabusu yaşadı, üç gün sonra bacağı kesilmiş halde bulundu

Kahramanmaraş'ta 8 katlı binanın teras katında oturan Karakurt ailesinden anne Tuğba, oğlu 13 yaşındaki Bedirhan ile kızı 17 yaşındaki Habibe enkaz altında kaldı. Enkazdan anne Tuğba ile oğlu Bedirhan sağ olarak çıkartılırken, Habibe ise hayatını kaybetti. Diğer deprem bölgesi Gaziantep'te çalışan baba Mehmet Karakurt ise sallantıyla dışarı çıkarak hemen çocuklarını aradı. Oğlu Bedirhan'a ulaşan baba, çocuklarının enkaz altında kaldığını öğrenerek hemen Kahramanmaraş'a hareket etti. Olay yerine varan baba kızının öldüğünü öğrenirken, oğluna ise bir türlü ulaşamadı. Kızının ölüm haberiyle yıkılan baba, oğlunu aramaya başladı ancak 3 gün boyunca oğlu Bedirhan'a ulaşamadı. Baba Mehmet Karakurt kızının ölümüyle büyük acı yaşadığını, gittiğinde ise oğlunun çıkartıldığını öğrendiği söyleyerek, oğluna 3 gün boyunca ulaşamadığını ifade etti. Her yere baktığını ancak oğlunu bulamadığını ifade eden baba, tam umudunu yitirmek üzereyken oğlunu bir hastanede ayağı kesilmiş diğer ayağında kırıklarla bulduğunu söyleyerek, kızının kaybıyla yaşadığı acıyı oğlunu bularak teselli olduğunu vurguladı.

"8. kattaydık bir anda binamız yıkıldı"

Depremde sol bacağı dizden kesilen ve diğer bacağında da kırıklar bulunan Bedirhan Karakurt, "Deprem anında ben, annem ve ablam oturuyorduk. Ablam su içmeye kalktığında çok büyük bir ses yükseldi. Çok korktum. Sonra bir anda ev sallanmaya başladı, ışıklar gitti. Sonra üstüme bir yük çöktü. Evin yıkıldığını anlamıştım. Üstümde köpük gibi bir şey vardı, onu yırtarak nefes almaya başladım. Annem, ben ve ablam aynı yerdeydik. Ablam altımızda kalmıştı. Demirlerin arasından dışarıyı görebiliyordum. Oradaki birilerinden yardım istedim ama kaldıramadılar betonu. Ablam telefonunu anneme verdi, annem de bana verdi, ben de yakınlarımı aradım. Babamı aradım. Babam gelene kadar beni çıkarttılar. Beni kaldırdıklarında bir ayağım yoktu. Binamız 8 katlıydı, biz teras kattaydık. Ablamı kaybettim, annem iyi durumdadır. Köpeğim de vardı diğer odada ama ondan haber alamadım. Bana yardım eden herkese teşekkür ederim" dedi.

"Oğlumu 3 gün sonra buldum, dünyalar benim oldu"

Baba Mehmet Karakurt ise, "Deprem olduğunda Gaziantep'teydim. Biz de depremi yoğun yaşadık. Dışarı çıkar çıkmaz hemen çocuklarımı aradım. Kızımı aradım, kızımın telefonunu Bedirhan açtı. ‘Baba yetiş, biz enkaz altında kaldık'. Hemen gittim, 8 bloktu site, hepsi çökmüştü. Yolda oğlumla konuşuyordum. Enkazdan kızımın cansız bedenini çıkardım. Annesi iyiydi. Ama oğlumu çıkartmışlardı. Onu bulamadım. Her yere baktım, oğlum yoktu. Kızımı defnettikten sonra oğlumu aramaya devam ettim. Tam umudumu kesmek üzereyken tekrar aramaya başladım ve 3 gün sonra Kahramanmaraş Eğitim ve Araştırma Hastanesinde buldum. Bir ayağı kesilmişti, diğer ayağında da kırıklar vardı. Kızımın acısını yaşıyordum, oğlumu görünce dünyalar benim oldu. Benim için bir teselli oldu" diye konuştu.

Lider Olgun - Cafer Eser

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