Enkaz altında kalan hatıra ve eşyalarını arıyorlar

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde meydana gelen 2 deprem, binlerce yıkıma ve can kayıplarının yaşanmasına neden oldu. 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve ‘Asrın Felaketi' olarak nitelendirilen depremler sonrasında yıkılan binaların enkazına gelen vatandaşlar, moloz yığınlarının üzerinde eski günlere dair birkaç hatıra bulmak için arama yapmaya da devam ediyor. Beton yığınları arasında arama yapan vatandaşlar, enkazdan çıkan eşyalarını ararken çıkan ufak hatıralarla hüzün yaşıyor.

Enkaz başına gelip birkaç hatıra toplamak için bakındıklarını ifade eden Eren Yılmaz, “6 Şubat depreminden hemen 20 dakika sonrasında biz abim ile çarşıya çıkmıştık. Bir binanın 8'inci katından 3 kişiyi çıkarttık. Yaklaşık 3 saat boyunca elimizde hiçbir imkan olmadan kendi çabalarımızla çıkardığımız o 3 kişiyi ambulansa bindirip gönderdik. Sonrasında ise Kapalı Çarşı'ya doğru gittiğimizde durum daha vahimdi. Kahramanmaraş'ta çok bina yıkıldı. Elbistan'da yaşanan ikinci büyük deprem de hasar verdi Kahramanmaraş'a” dedi.

Moloz yığınları altında hatıralarını bulmaya çalıştıklarını dile getiren Yusuf Eskiyaş ise, “Enkaz başındayız ve burada ablam oturuyordu ve eşyaları vardı. Onlara denk gelirsek onlara bakıyoruz. Çok şükür evde değillerdi deprem anında ama eşyaları kaldı. Biraz ziynet eşyası vardı, denk gelirsek bakıyoruz” diye konuştu.

Metehan Nazlı - Halil Ulubey



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