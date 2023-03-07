Enkaz altında kalan hayatlar, yürek yakan hatıralarda kaldı

Bağlar Belediyesi tarafından toplanıp atık geliştirme merkezinde bir araya getirilen eşyalarını almaya gelen vatandaşlar duygu dolu anlar yaşıyor. Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar, geriye kalan hatıraları ve eşyalarıyla teselli buluyor. Büyük bir özenle topladıkları eşyaları emniyet güçlerinin gözetiminde vatandaşlara teslim ettiklerini belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Kaybettiğimiz vatandaşlarımızdan dolayı acımız çok büyük. Geriye kalan eşyaları yakınlarına ulaştırarak en azından hatıralarının yaşamasını istedik" dedi.

Eşyalar önce toplandı, sonra ölenlerin yakınlarına teslim edildi

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu yerleşim yerlerinden olan Bağlar'da asrın felaketinde yıkılan 4 binanın enkazından çıkarılan eşyalar önce bir merkezde toplandı, ardından hayatını kaybeden aile ve vatandaşların yakınlarına teslim edilmeye başlandı. Günlerce devam eden eşya toplama işlemlerinde ilk önce molozlar kaldırılarak eşyalara ulaşıldı, ardında da belediyeye ait araçlara yüklenen eşyalar Bağcılar Mahallesi'nde bulunan atık geliştirme ve toplama merkezine getirildi. Burada belediye personelince sınıflandırılan eşyalar, depremde yıkılan Dündar, Serin 2, Yoldaş ve Hisami apartmanları için ayrılan departmanlara yerleştirildi.

Kur'an-ı Kerim'den sporcu madalyalarına kadar her şey var

Enkazdan çıkarılan eşyalar arasında sporcu madalyaları, Kur'an-ı Kerim, ders ve okuma kitapları, bisikletler, çocuk oyuncakları, yatak ürünleri, mutfak eşyaları, giysi çeşitleri, çeyizlik eşyalar, süs eşyaları, takılar, önemli evrak ve belgeler, okul çantaları, tespihler, namazlıklar ile elektronik eşyalar yer alıyor. Tek tek temizlenen ve sınıflandırılarak hazır hale getirilen eşyalar, hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına teslim ediliyor. Duygu dolu anlar yaşayan vatandaşlar, gözyaşları içerisinde eşyalarını teslim alırken, gösterilen hassasiyet ve duyarlılık için Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile belediye ekiplerine teşekkür etti.

Abdulkerim Kantarcıoğlu

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