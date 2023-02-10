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Enkaz altında kalan kadın 108 saat sonra sağ olarak kurtarıldı

Enkaz altında kalan kadın 108 saat sonra sağ olarak kurtarıldı
Enkaz altında kalan kadın 108 saat sonra sağ olarak kurtarıldı

Samsun Canik Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri (CAK) depremde yıkılan binanın enkazında kalan kadını 108 saat sonra sağ olarak kurtardı.

Enkaz altında kalan kadın 108 saat sonra sağ olarak kurtarıldı - Tıkla İzle

Canik Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerinde ardından sahada arama kurtarma çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Ekipler Kahramanmaraş'ta 108 saat enkaz altında kalan kadını sağ olarak kurtardı. Enkazdan yaralı olarak çıkartılan 65 yaşındaki Leyla Çukur isimli kadın ekipler tarafından sağlık görevlilerine teslim edildi.

108 saat sonra gelen sevinç

Canik Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri, Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesi, Sütçü İmam mahallesinde depremde yıkılan 7 katlı binanın enkazında 108 saat kalan kadını sağ olarak kurtardı. Ekipler, Leyla Çukur isimli kadının, yıkılan binanın enkazında yerini tespit etmesinin ardından hemen kurtarma çalışmalarına başladı. Gerçekleştirilen hummalı çalışmalarla enkazdan sağ olarak kurtarılan kadın, tedavi edilmek üzere sağlık görevlilerine teslim edildi.

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