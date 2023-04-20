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Enkaz altında kalarak hayatını kaybeden vatandaşlar gözyaşlarıyla anıldı

Enkaz altında kalarak hayatını kaybeden vatandaşlar gözyaşlarıyla anıldı
Enkaz altında kalarak hayatını kaybeden vatandaşlar gözyaşlarıyla anıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden vatandaşların yakınları, bayram öncesi mezar başında gözyaşları içinde ölenleri anıyor.

Enkaz altında kalarak hayatını kaybeden vatandaşlar gözyaşlarıyla anıldı - Tıkla İzle

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde 11 ilde meydana gelen göçüklerin altında 50 bin üzeri vatandaş hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşlar, arife günü nedeniyle yakınları tarafından mezarları başında anıldı. Büyük depremlerden etkilenen 11 ilden biri de Diyarbakır olurken, 1'i boş yıkılan 7 binanın altından 417 vatandaşın cansız bedeni çıkartıldı. Enkaz altından yüzlerce kişi de yaralı olarak kurtarılarak tedavi altına alınmıştı.

Başta Diyarbakır olmak üzere hayatını kaybedenlerin büyük ekseriyeti Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Ahirete intikal eden vatandaşlar için gelen birçok yakın ve akrabalar, mezar başlarında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Kabirdeki çiçekleri sulayıp mezarları temizleyen vatandaşlar, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.

Mezarlıkta yakınları için Fatiha okuyup dua ettiğini dile getiren Aziz Lam, “Bugün arife günü olduğu için hayatını kaybeden yakınlarımız için Fatiha okuduk. Buruk bir arife günü. Çünkü 6 Şubat tarihinde yıkıcı bir deprem oldu. Aynı zamanda depremde hayatını kaybedenler için de birer Fatiha okuduk. Allah ölmüşlere rahmet, geride kalanlara sağlık versin” dedi.

Muhammet Hüseyin İçli - Aziz Ulam

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