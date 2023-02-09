Enkaz altında tıbbi operasyon! Ayağı kesilerek kurtarılabildi

AFAD koordinasyonunda bölgede yürütülen çalışmalar sonucunda Salköprü mahallesinde enkaz altında bir vatandaşın kaldığı Dr. Mustafa Alıcı tarafından tespit edildi. Bu sırada operasyona 2 kişilik UMKE ekibi de destek verdi.

Ampütasyon işlemi ile kurtarıldı

Sağ bacağı kolanla kapı girişine sıkışan vatandaş 1 saatlik zorlu operasyon sonucunda kurtarılabildi. Vatandaş ilgili doktorları ayağına yapılan ampütasyon işlemi sonrasında sağlık ekiplerine teslim edildi.

İkinci depreme yakalanabilirlerdi

Öte yandan görevlilerin kritik müdahalesi ikinci deprem meydana gelmeden hemen önce 13.10 sularında gerçekleştirildiği öğrenildi. Eğer enkazda vatandaşa zamanında müdahale yapılmasaydı ikinci depreme yakalanmaları an meselesiydi. Zamanla yarışan doktorlar ve görevliler, enkaz altındaki başarılı müdahalesi sonucunda ikinci deprem meydana gelmeden önce operasyonu başarıyla tamamladılar.

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