Enkaz altında yaşam mücadelesi veriyordu, 89 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından afet bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve A Takımı ekipleri, bir vatandaşı daha sağ salim kurtardı. Kahramanmaraş'ta yıkılan bir binanın enkazında kalan Yusuf isimli vatandaş, ekiplerin uzun uğraşları neticesinde kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. İtfaiye ekiplerinin Kahramanmaraş'ta 22, Adıyaman'da 15, Hatay'da 25 olmak üzere 62 vatandaşı enkaz altından kurtardığı öğrenildi.

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