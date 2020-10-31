Enkaz altında zamana karşı yarış

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki deprem İzmir kent merkezinde çok sayıda binanın yıkılmasına ve hasar görmesine neden oldu. Depremin ardından Türkiye'nin dört bir yanından ekipler İzmir'e giderek arama kurtarma çalışmalarına başladı. İki tam donanımlı araç ve 10 personel ile deprem bölgesine ulaşan Osmangazi Belediyesi Sivil Savunma Birimi ekibi de, gece boyunca AFAD ekipleri ile koordineli bir şekilde çalışarak, arama kurtarma çalışmalarına destek oldu.

Zamana karşı yarışarak yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları yürüten Osmangazi Belediyesi Sivil Savunma Birimi ekipleri, çalışmalarını 8 katlı Barış Sitesi'nin enkazında yoğunlaştırdı. 4 katı tamamen yıkılan sitenin altında yaşlı bir kadının kaldığı bilgisine ulaşan ekipler, dün geceden beri yaşlı kadına ulaşmak adına canla başla mücadele ediyor. Bir yandan kamera ile görüntülü arama yaparak enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşmaya çalışan ekipler, diğer yandan da kırma işlemlerini gerçekleştiriyor.

İzmir'e ve tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerini ileten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Belediyemizin Sivil Savunma Birimi ekipleri, deprem haberini alır almaz hazırlıklarını tamamlayarak yola çıktı. Bölgedeki ekipler ile koordineli bir şekilde enkaz altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmak adına çalışıyorlar. Tüm dualarımız enkaz altında kalan vatandaşlarımız için. İnşallah hepsine sağ şekilde ulaşarak, enkaz altından kurtaracağız. Yitirdiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralı olarak vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum” dedi.