Enkaz altındaki 3 Kulalıya ulaşılmaya çalışılıyor

İzmir Seferihisar merkezli 6.6 şiddetindeki deprem, birçok ilde şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremin şiddeti ise özellikle Bayraklı ve Manavkuyu ilçelerinde yıkılan binalardan gözler önüne serildi.

Alınan bilgilere göre Bayraklı ilçesinde yıkılan bir binanın enkazında 2 Kulalı vatandaşın olduğu bilgisine ulaşıldı. Manavkuyu ilçesinde yıkılan bir binanın altında ise 1 Kulalı vatandaşın daha olduğu öğrenildi. Depremin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Kulalı vatandaşların yakınlarında korku dolu bekleyişini sürdürüyor.

Kulalı işinsanı derici Reha Gidiş'in eşi Aynur Gidiş ve kızı Beril Gidiş'in, depremin şiddetini gözler önüne seren Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'nda, eski gazeteci merhum Reha Erakman'ın eşi Nerrin Erakman'ın ise Manavkuyu ilçesindeki Adalet Mahallesi 1593/14 sokak Barış Sitesinin enkazının altında kaldığı öğrenildi. Her iki binada da ekiplerin arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Hasan Yiğen

