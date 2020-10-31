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Enkaz altındaki Beril'in ‘ponpon' isimli tavşanı bulundu

Enkaz altındaki Beril'in ‘ponpon' isimli tavşanı bulundu
Enkaz altındaki Beril'in ‘ponpon' isimli tavşanı bulundu

İzmir Seferihisar merkezli 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından enkaza dönüşen Rıza Bey Apartmanı’nın altında olduğu öğrenilen Beril Gidiş ve annesi Aynur Gidiş’in evlerinde beslediği ‘Ponpon’ isimli tavşan bulundu. Canlı olarak çıkarılan minik tavşan, Beril’in teyzesi Demet Gidiş’e teslim edildi. Anne-kızı bulmak için arama kurtarma çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.

İzmir Seferihisar merkezli 6.6 şiddetindeki deprem, birçok ilde şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremin şiddeti ise özellikle Bayraklı ve Manavkuyu ilçelerinde yıkılan binalardan gözler önüne serildi.

Alınan bilgilere göre Bayraklı ilçesindeki depremin şiddetini sergileyen Rıza Bey Apartmanı'nın altında, Kulalı Aynu-Beril Gidiş isminde anne-kızın olduğu öğrenilmişti. Depremin hemen ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları son sürat devam ederken, ekiplerin yoğun çalışmaları ile Beril'in tavşanı bulundu. Canlı olarak enkaz altından çıkarılan Beril'in ‘ponpon' isimli tavşanı, Beril'in teyzesi Demet Gidiş'e teslim edildi. Gidiş ailesinin yakınları, 24 saatin ardından enkaz altından canlı olarak çıkarılan tavşanı elleriyle besleyip su içirdi.
Öte yandan tüm ekipler ile süren arama kurtarma çalışmalarında, Kulalı anne-kız Aynur-Beril Gidiş'i de aranmaya devam ediliyor.

Hasan Yiğen
 

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