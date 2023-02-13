Enkaz altındaki depremzede: 'Tozu gördüm moralim bozuldu, onu temizlemek lazım'

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremde, Adıyaman'da da çok sayıda bina çöktü. Alitaşı Mahallesi'nde bulunan Akan Apartmanı da depremde yıkılan binalardan biriydi. Apartman sakini Zübeyda Akan, depremden tam 110 saat sonra Erzincan Gençlik Spor Arama Kurtarma ekibi tarafından enkazdan çıkarıldı. Akan'ın, kendisini kurtarmaya gelen ekiple olan diyaloğu ise dikkat çekti. "Tozu gördüm, moralim bozuldu" diyen Akan, ekip üyesinden "Tamam, temizlik parasını kendim vereceğim" cevabını aldı. Bunun üzerine Akan, "Onu temizlemek lazım" diye konuştu. Depremzede kadın, enkazdan çıkarılmasının ardından hastaneye sevk edildi.

Sinan Yeniçeri

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