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Enkaz altındaki kedi 10 gün sonra kurtarıldı

Enkaz altındaki kedi 10 gün sonra kurtarıldı
Enkaz altındaki kedi 10 gün sonra kurtarıldı

Hatay’daki bir binanın enkazı altında kalan kedi, arama kurtarma ekipleri tarafından 10 gün sonra canlı olarak kurtarıldı.

Enkaz altındaki kedi 10 gün sonra kurtarıldı - Tıkla İzle

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay'da bir apartmanın enkazında arama yapan Sungurlu Belediyesi Arama Kurtarma ekibi, kedi sesi duydu.
Sesin geldiği alanda yapılan çalışmada enkazdaki kedi sağ olarak kurtarıldı. Mama ve su verilen kedinin sağlıklı olduğu öğrenildi.

Serkan Şansever
 

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