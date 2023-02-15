Enkaz altındaki kedi 10 gün sonra kurtarıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay'da bir apartmanın enkazında arama yapan Sungurlu Belediyesi Arama Kurtarma ekibi, kedi sesi duydu.

Sesin geldiği alanda yapılan çalışmada enkazdaki kedi sağ olarak kurtarıldı. Mama ve su verilen kedinin sağlıklı olduğu öğrenildi.

Serkan Şansever



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