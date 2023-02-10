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Enkaz altından 113. saatte sağ olarak çıkartıldı

Enkaz altından 113. saatte sağ olarak çıkartıldı
Enkaz altından 113. saatte sağ olarak çıkartıldı

Kahramanmaraş'ta 113 saatin ardından Nur Bayraktar adlı kadın enkazdan kurtarıldı. Enkazın yüksek olması nedeniyle vinç yardımıyla indirilen kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Enkaz altından 113. saatte sağ olarak çıkartıldı - Tıkla İzle

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından en kazlardaki arama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Kahramanmaraş merkez de bulunan Sabır Apartmanı'nda çalışmalar devam ederken, 8 saatlik çalışmanın ardından 113. saatte Suriye uyruklu Nur Bayraktar adlı kadın sağ olarak kurtarıldı. Enkazın yüksek olması nedeniyle vinç yardımıyla aşağıya indirildi. Aşağıya indirilen kadın sağlık ekiplerine teslim edildi.

Volkan Kayalar

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