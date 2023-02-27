Enkaz altından 13'üncü saatte çıkarılan Hatice ile kurtarma ekibinin duygusal buluşması

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7'lik depremin en ciddi yıkıma yol açtığı noktalardan biri de Gaziantep'in Nurdağı ilçesi oldu. Depremin vurduğu Nurdağı'nda ilçe emniyet müdürlüğü lojmanları da yıkıldı. Yaşanan yıkımın ardından görevde olan Polis Memuru Serhat Töremen'in eşi Hatice (23) ile 2,5 yaşındaki kızı Hilal de enkaz altında kaldı.

Hilal 5. saatte, annesi Hatice 13. saatte kurtarıldı

Enkaz altında kalan 2,5 yaşındaki Hilal, ANDA arama kurtarma ekibine bağlı Serkan Emre öncülüğünde gönüllüler tarafından yapılan çalışmaların ardından depremin 5. saatinde enkaz altından sağ salim kurtarılırken, annesi Hatice ise afetin 13. saatinde enkaz yığınlarının arasından yaralı olarak kurtarıldı. Enkaz altından kurtarılan küçük Hilal taburcu olurken, hastanede tedavisi devam eden annesini Hatice'yi ANDA Arama Kurtarma ekibinden Serkan Emre ve beraberindeki ekip ziyaret etti.

“Tavanın çöktüğünü zannettim, hatta eşim neden balkondan bizi kurtarmıyor diye düşündüm”

Asrın felaketi sonrası 13'üncü saatte kurtarılan Hatice Töremen, ilk anda deprem olduğunu anlamadığını ve evinin tavanın çöktüğünü düşündüğünü ifade ederek, “Ev sarsılmadan hemen çöktü. O an sadece kızımı yanıma aldığımı hatırlıyorum. Sonrasında da dolap ayağıma düşmüş ve tavan üzerimize çökmüş. Ondan sonrasını da çok hatırlamıyorum. Ben evin değil tavanın çöktüğünü zannediyordum. Hatta eşim neden balkondan gelip bizi kurtarmıyor, tavanı üzerimizden kaldırmıyor diye düşünüyordum. Yani evin yıkıldığını zannetmiyordum” dedi.

“Sesim duyulmayınca ümidimi kestim ve şehadet getirmeye başladım”

Deprem anında 2,5 yaşındaki kızı Hilal ile birlikte olduklarını ifade eden ve enkaz altında yaşadıklarını çok hatırlamadığını belirten Töremen, “Kızımla beraberdim. Kızım 5. saatte ben ise 13. saatte kurtarıldım. Eşim öyle diyor ama bana öyle gelmedi. Ben daha kısa olduğunu düşündüm. Enkaz altında yaşadıklarımı çok hatırlamıyorum. Sadece dışardakilerin sesi geliyordu. Ben de sürekli kendimi duyurmak için ses verdim ama ilk zamanlar duyulmadı. Sesim duyulmayınca bir süre ümidimi kestim ve şehadet falan getirmeye başladım ama sonrasında çok şükür sesim duyuldu” ifadelerine yer verdi.

“Kızım enkaz altında 2 kez uyanıp babasını sordu”

Enkaz altında kızıyla yaşadığı anları ve aralarında geçen diyaloğu anlatan Hatice Töremen, “Kızım normalde o dar yerde çok duramazdı ama Allah yardım etti bize. Kızım o süreçte iki kez uyandı ve ‘anne babam nerede' falan dedi, ben de ‘gelecek' dedim ve sonra geri uyudu” ifadelerini kullandı.

“Önce kızım, sonra ben kurtarıldım, evin halini görünce çok kötü oldum”

Kızının ve kendisinin kurtarılma anlarını anlatan Hatice Töremen, “İlk önce kızım kurtarıldı. O kurtarılınca ben çok sevindim. Sonrasında da ben kurtarıldım ama acıdan pek bir şey hissetmiyordum. Sadece çıktıktan sonra evin halini görünce çok kötü oldum. Ev yerle bir olmuştu ve ben o kadar kötü bir durum beklemiyordum. Beni kurtaran Serkan ağabey ve ekinin çok yardımı oldu gerçekten” dedi.

“Enkaz altındayken artçı sarsıntılarla yaşanan paniği duyuyorduk”

Enkaz altındayken yaşanan artçı depremleri de hissettiklerini ve enkaz üstünde yaşanan paniği duyduklarını söyleyen Hatice Töremen, arama kurtarma ekibinden Serkan Emre ile aralarında geçen diyaloğu da anlatarak, “Ben enkaz altındayken bir kere sarsıntı oldu ve herkesin ‘koşun' diye bağrışmasını duydum. Ama Serkan ağabeyden Allah razı olsun. Bizi hiç bırakmadı. Çünkü o an bile ‘ben buradayım abla, gitmedim' dedi. Sonrasında da kızımdan sonra beni enkazdan kurtardı” ifadelerini kullandı.

“Önce küçük Hilal'i, sonra annesini çıkardık, bu duygunun tarifi imkansız”

Önce 2,5 yaşındaki Hilal'i ve sonrasında da annesi Hatice Töremen'i kurtaran ekibin başındaki Serkan Emre ise o anları ilk kez anlattı. Deprem sonrası Osmaniye'ye görevlendirildiklerini ancak yol tıkalı olduğu için Nurdağı'nda arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını ifade eden Serken Emre, “Deprem olunca biz Kayseri AFAD tarafından Osmaniye'de görevlendirildik ama Nurdağı'na geldikten sonra yollar 45 kilometre boyunca tıkalı olduğu için Osmaniye'ye geçemedik. Sonrasında burada bize ilçe emniyet müdürlüğü lojmanlarının yıkıldığını söylediler. Biz de oraya gittik. Oraya gidip arama kurtarma çalışmalarına başlayınca ilk önce Hatice Töremen'in 2,5 yaşındaki kızı Hilal'i sağ salim çıkardık. Hilal'i çıkardıktan sonra kucağıma aldım ve kulağına eğilerek ‘anneni buradan almadan gitmeyeceğiz' dedim. Hilal'i kurtardıktan 5 saat sonra da annesi Hatice kardeşimizi de takriben 13. saatte çıkardık. Bu duygunun tarifi imkansız. Hilal kızımız ile Hatice kardeşimiz ilk çıkardığımızda ağlıyordu ama şuan ikisinin de mutluluğunu gördüm. Bu bizim en büyük hediyemiz” diye konuştu.

Said Vakkas Yağcı

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