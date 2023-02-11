Enkaz altından çıkarılan İlayda, Bağcılarlı kahramanlarıyla buluştu

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından enkaz altındaki yaşam ümidi sürüyor. Saatler ilerlese de arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sevindirici haberlerle sonuçlanıyor. Bunlardan biri de Adıyaman'da depremden 72 saat sonra yaşanmıştı. BAĞKUT ve Havalimanı Kurtarma ve Yangınla mücadele (ARFF) ekipleri özverili çalışmaları sonucunda 22 yaşındaki İlayda'yı enkaz altından kurtarmıştı.

3 gün olsun, 5 gün olsun mutlaka geleceğinizi biliyordum

Hastanede tedavisi devam eden İlayda'nın dün akşam özel misafirleri vardı. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ile BAĞKUT ekipleri, İlayda'yı ziyaret etti. Kendisini kurtaranları karşısında gözyaşlarını tutamayan İlayda, “Bina kaydı düştüğümde hala deprem oluyordu. Hatta sağımı solumu karıştırdım. Enkaz altındayken camiye doğru tarif etmeye çalıştım. Neyse ki anladınız beni. Çok teşekkür ederim. Beni yönlendirdiğiniz için. Dile kolay 70 saatten sonra. Gece gündüz tamamen karanlık. Umutların tükendiği bir anda bir ayak tıkırtısı bir ses. ‘Kimse var mı?' sesi o kadar değerli ki. O sesi duyduğunuzda pes etmeyişiniz o kadar kıymetli ki. Siz inandıkça biz de inanıyoruz, pes etmiyoruz ve dayanıyoruz. Üşüdün mü? Aç kaldın mı? Susuz kaldın mı? diye soruyordunuz. Siz vardınız diye yoktu bunlar. Çünkü gelip beni kurtaracağınızı biliyordum. 3 gün olsun, 5 gün olsun mutlaka geleceğinizi biliyordum. O yüzden bu kadar sağlıklıyım. Sizin geleceğinizi bildiğim için, varlığınızı bildiğim için. Çok kıymetlisiniz. Size hayatımı borçluyum” diye konuştu.

İnşallah sen de hayatlar kurtarırsın

İlayda'ya geçmiş olsun dileklerinde bulunan Başkan Özdemir, “İyi ki varsın. İnşallah sen de hayatlar kurtarırsın. Görüşeceğiz inşallah. İstanbul'a da bekliyoruz” dedi.

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