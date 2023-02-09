Enkaz altından çıkarılan kadının ilk sözleri: 'Allah'ım şükürler olsun ya Rabbim'

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni adeta yerle bir eden deprem felaketinin etkilediği illerden olan Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına, Pamukkale Belediyesinin PAKUT (Pamukkale Arama Kurtarma Timi) ekibi de katılıyor. AFAD'ın koordinesinde gerçekleşen çalışmalarda fedakarca yer alan PAKUT, birçok canın enkazdan çıkarılmasına katkı sağlıyor. PAKUT gönüllüleri, Hatay'ın Akevler Mahallesi'nde depremin yıktığı Derinköy Apartmanı'nda yapılan çalışmalara da katıldı. Saatlerce süren çalışmalar sonunda 55 yaşındaki Ahmet Kahraman ve eşi 52 yaşındaki Sabreye Kahraman enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Sabreye Kahraman'ın enkazdan çıkarıldıktan sonraki ilk sözleri, "Şükürler olsun ya Rabbim" oldu. PAKUT, 18 kişilik ekibiyle Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Başkan Örki Hatay'da

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki de depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'a gitti. Burada görev yapan PAKUT ekibi ve Pamukkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile bir araya gelen Başkan Örki, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Pamukkale Belediyesi, depremin meydana geldiği ilk günden bu yana insani yardım malzemelerinin toplanarak deprem bölgesine gönderilmesi konusu başta olmak üzere tüm imkanları seferber etti.

Eren Elyesa Polat - Atilla Özer

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