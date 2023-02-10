Enkaz altından çıkarılan vatandaş Bakara Suresi'yle hayata tutundu

Polis Arama Kurtarma ekipleri tarafından ulaşılan şahıs, sıkıştığı yerden çıkartılana kadar Bakara Suresi'nin 285 ve 286'ncı ayeti olan Amenerrasulü duasını okudu. Şahsın 5. günün sonunda enkaz altından kurtarılma anlarında şoka girdiği görüntüler, kameralara yansıdı. Enkaz altından çıkartılan kişi, sonrasında sağlık ekipleri tarafından müşahede altına alındı.

Evren Doğru - Oğuzhan Halil Özbek

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